Moh Ihwan Hamdani

Darwisy19

Moh Ihwan Hamdani
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
27 (67.50%)
損失トレード:
13 (32.50%)
ベストトレード:
77.56 USD
最悪のトレード:
-79.78 USD
総利益:
1 871.94 USD (53 559 pips)
総損失:
-889.10 USD (28 685 pips)
最大連続の勝ち:
6 (430.67 USD)
最大連続利益:
430.67 USD (6)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
14.15%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.66
長いトレード:
23 (57.50%)
短いトレード:
17 (42.50%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
24.57 USD
平均利益:
69.33 USD
平均損失:
-68.39 USD
最大連続の負け:
2 (-147.54 USD)
最大連続損失:
-147.54 USD (2)
月間成長:
9.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.66 USD
最大の:
147.54 USD (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.59% (147.54 USD)
エクイティによる:
1.49% (76.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 983
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Welcome to the official DARWISY19 channel, an MQL5 copy trading signals provider specializing in XAU/USD (GOLD) trading with a break out technical approach and disciplined risk management.

🏆 OUR CORE STRATEGY:

We leverage the high volatility of XAU/USD by focusing on Breakout Trading. This strategy is designed to capture significant price movements after the price successfully breaks out of consolidation or key levels, maximizing profit potential with measured risk.

Every transaction is always equipped with:
- Clear and Objective Stop Loss (SL)
- Rational Take Profit (TP)

- Only open one trade until the position is closed, with a risk of 1-2% per trade


This channel is suitable for you if you:
- Want exposure to gold (XAU/USD) with a structured strategy.
- Value capital protection and strict risk management.
- Want to avoid emotional trading and rely on a mechanical breakout-based system.

Subscribe to this channel and connect your MQL5 account to our signals to start copying our disciplined XAU/USD breakout strategy. Monitor our performance and see the consistency for yourself.
レビューなし
