- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
27 (67.50%)
損失トレード:
13 (32.50%)
ベストトレード:
77.56 USD
最悪のトレード:
-79.78 USD
総利益:
1 871.94 USD (53 559 pips)
総損失:
-889.10 USD (28 685 pips)
最大連続の勝ち:
6 (430.67 USD)
最大連続利益:
430.67 USD (6)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
14.15%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.66
長いトレード:
23 (57.50%)
短いトレード:
17 (42.50%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
24.57 USD
平均利益:
69.33 USD
平均損失:
-68.39 USD
最大連続の負け:
2 (-147.54 USD)
最大連続損失:
-147.54 USD (2)
月間成長:
9.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.66 USD
最大の:
147.54 USD (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.59% (147.54 USD)
エクイティによる:
1.49% (76.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|983
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.56 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +430.67 USD
最大連続損失: -147.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Welcome to the official DARWISY19 channel, an MQL5 copy trading signals provider specializing in XAU/USD (GOLD) trading with a break out technical approach and disciplined risk management.
🏆 OUR CORE STRATEGY:
We leverage the high volatility of XAU/USD by focusing on Breakout Trading. This strategy is designed to capture significant price movements after the price successfully breaks out of consolidation or key levels, maximizing profit potential with measured risk.
- Clear and Objective Stop Loss (SL)
- Rational Take Profit (TP)
- Only open one trade until the position is closed, with a risk of 1-2% per trade
This channel is suitable for you if you:
- Want exposure to gold (XAU/USD) with a structured strategy.
- Value capital protection and strict risk management.
- Want to avoid emotional trading and rely on a mechanical breakout-based system.
Subscribe to this channel and connect your MQL5 account to our signals to start copying our disciplined XAU/USD breakout strategy. Monitor our performance and see the consistency for yourself.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
20%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
9
0%
40
67%
14%
2.10
24.57
USD
USD
3%
1:200