Moh Ihwan Hamdani

Darwisy19

Moh Ihwan Hamdani
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
27 (67.50%)
Убыточных трейдов:
13 (32.50%)
Лучший трейд:
77.56 USD
Худший трейд:
-79.78 USD
Общая прибыль:
1 871.94 USD (53 559 pips)
Общий убыток:
-889.10 USD (28 685 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (430.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.66
Длинных трейдов:
23 (57.50%)
Коротких трейдов:
17 (42.50%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
24.57 USD
Средняя прибыль:
69.33 USD
Средний убыток:
-68.39 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-147.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-147.54 USD (2)
Прирост в месяц:
9.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.66 USD
Максимальная:
147.54 USD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.59% (147.54 USD)
По эквити:
1.49% (76.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 983
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.56 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +430.67 USD
Макс. убыток в серии: -147.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Welcome to the official DARWISY19 channel, an MQL5 copy trading signals provider specializing in XAU/USD (GOLD) trading with a break out technical approach and disciplined risk management.

🏆 OUR CORE STRATEGY:

We leverage the high volatility of XAU/USD by focusing on Breakout Trading. This strategy is designed to capture significant price movements after the price successfully breaks out of consolidation or key levels, maximizing profit potential with measured risk.

Every transaction is always equipped with:
- Clear and Objective Stop Loss (SL)
- Rational Take Profit (TP)

- Only open one trade until the position is closed, with a risk of 1-2% per trade


This channel is suitable for you if you:
- Want exposure to gold (XAU/USD) with a structured strategy.
- Value capital protection and strict risk management.
- Want to avoid emotional trading and rely on a mechanical breakout-based system.

Subscribe to this channel and connect your MQL5 account to our signals to start copying our disciplined XAU/USD breakout strategy. Monitor our performance and see the consistency for yourself.
Нет отзывов
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 03:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.