- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
27 (67.50%)
Убыточных трейдов:
13 (32.50%)
Лучший трейд:
77.56 USD
Худший трейд:
-79.78 USD
Общая прибыль:
1 871.94 USD (53 559 pips)
Общий убыток:
-889.10 USD (28 685 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (430.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.66
Длинных трейдов:
23 (57.50%)
Коротких трейдов:
17 (42.50%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
24.57 USD
Средняя прибыль:
69.33 USD
Средний убыток:
-68.39 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-147.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-147.54 USD (2)
Прирост в месяц:
9.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.66 USD
Максимальная:
147.54 USD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.59% (147.54 USD)
По эквити:
1.49% (76.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|983
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.56 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +430.67 USD
Макс. убыток в серии: -147.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Welcome to the official DARWISY19 channel, an MQL5 copy trading signals provider specializing in XAU/USD (GOLD) trading with a break out technical approach and disciplined risk management.
🏆 OUR CORE STRATEGY:
We leverage the high volatility of XAU/USD by focusing on Breakout Trading. This strategy is designed to capture significant price movements after the price successfully breaks out of consolidation or key levels, maximizing profit potential with measured risk.
- Clear and Objective Stop Loss (SL)
- Rational Take Profit (TP)
- Only open one trade until the position is closed, with a risk of 1-2% per trade
This channel is suitable for you if you:
- Want exposure to gold (XAU/USD) with a structured strategy.
- Value capital protection and strict risk management.
- Want to avoid emotional trading and rely on a mechanical breakout-based system.
Subscribe to this channel and connect your MQL5 account to our signals to start copying our disciplined XAU/USD breakout strategy. Monitor our performance and see the consistency for yourself.
