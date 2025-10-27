- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Welcome to the official DARWISY19 channel, an MQL5 copy trading signals provider specializing in XAU/USD (GOLD) trading with a break out technical approach and disciplined risk management.
🏆 OUR CORE STRATEGY:
We leverage the high volatility of XAU/USD by focusing on Breakout Trading. This strategy is designed to capture significant price movements after the price successfully breaks out of consolidation or key levels, maximizing profit potential with measured risk.
Every transaction is always equipped with:
- Clear and Objective Stop Loss (SL)
- Rational Take Profit (TP)
This channel is suitable for you if you:
- Want exposure to gold (XAU/USD) with a structured strategy.
- Value capital protection and strict risk management.
- Want to avoid emotional trading and rely on a mechanical breakout-based system.
Subscribe to this channel and connect your MQL5 account to our signals to start copying our disciplined XAU/USD breakout strategy. Monitor our performance and see the consistency for yourself.
Non ci sono recensioni