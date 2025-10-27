- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
185
利益トレード:
65 (35.13%)
損失トレード:
120 (64.86%)
ベストトレード:
349.30 USD
最悪のトレード:
-358.23 USD
総利益:
16 584.31 USD (226 488 pips)
総損失:
-19 919.79 USD (262 826 pips)
最大連続の勝ち:
7 (2 023.70 USD)
最大連続利益:
2 023.70 USD (7)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
95.91%
最大入金額:
12.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
99 (53.51%)
短いトレード:
86 (46.49%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-18.03 USD
平均利益:
255.14 USD
平均損失:
-166.00 USD
最大連続の負け:
15 (-3 332.14 USD)
最大連続損失:
-3 332.14 USD (15)
月間成長:
-40.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 351.77 USD
最大の:
6 569.15 USD (64.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.54% (6 569.15 USD)
エクイティによる:
11.10% (403.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|EURJPY
|15
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|EURJPY
|-214
|USDJPY
|-374
|GBPJPY
|-841
|CHFJPY
|79
|CADJPY
|-553
|AUDJPY
|-570
|NZDJPY
|483
|GBPUSD
|349
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-21K
|EURJPY
|-1.6K
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-9K
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|3.7K
|GBPUSD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +349.30 USD
最悪のトレード: -358 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +2 023.70 USD
最大連続損失: -3 332.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
