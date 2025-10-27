СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / New Born
I Wayan Putra Darsa Pratama

New Born

I Wayan Putra Darsa Pratama
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -40%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
65 (35.71%)
Убыточных трейдов:
117 (64.29%)
Лучший трейд:
349.30 USD
Худший трейд:
-358.23 USD
Общая прибыль:
16 584.31 USD (226 488 pips)
Общий убыток:
-19 368.21 USD (255 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 023.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 023.70 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
97.63%
Макс. загрузка депозита:
12.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
97 (53.30%)
Коротких трейдов:
85 (46.70%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-15.30 USD
Средняя прибыль:
255.14 USD
Средний убыток:
-165.54 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 332.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 332.14 USD (15)
Прирост в месяц:
-29.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 351.77 USD
Максимальная:
6 569.15 USD (64.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.54% (6 569.15 USD)
По эквити:
11.10% (403.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 123
EURJPY 15
USDJPY 12
GBPJPY 10
CHFJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 3
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.1K
EURJPY -214
USDJPY -374
GBPJPY -841
CHFJPY 79
CADJPY -553
AUDJPY -570
NZDJPY 483
GBPUSD 349
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -13K
EURJPY -1.6K
USDJPY -3.6K
GBPJPY -9K
CHFJPY 1.1K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 3.7K
GBPUSD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +349.30 USD
Худший трейд: -358 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +2 023.70 USD
Макс. убыток в серии: -3 332.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
еще 298...
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
Share of trading days is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 09:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 08:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 08:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
