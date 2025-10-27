- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
65 (35.71%)
Убыточных трейдов:
117 (64.29%)
Лучший трейд:
349.30 USD
Худший трейд:
-358.23 USD
Общая прибыль:
16 584.31 USD (226 488 pips)
Общий убыток:
-19 368.21 USD (255 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 023.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 023.70 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
97.63%
Макс. загрузка депозита:
12.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
97 (53.30%)
Коротких трейдов:
85 (46.70%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-15.30 USD
Средняя прибыль:
255.14 USD
Средний убыток:
-165.54 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 332.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 332.14 USD (15)
Прирост в месяц:
-29.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 351.77 USD
Максимальная:
6 569.15 USD (64.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.54% (6 569.15 USD)
По эквити:
11.10% (403.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|EURJPY
|15
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|EURJPY
|-214
|USDJPY
|-374
|GBPJPY
|-841
|CHFJPY
|79
|CADJPY
|-553
|AUDJPY
|-570
|NZDJPY
|483
|GBPUSD
|349
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURJPY
|-1.6K
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-9K
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|3.7K
|GBPUSD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +349.30 USD
Худший трейд: -358 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +2 023.70 USD
Макс. убыток в серии: -3 332.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
еще 298...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-40%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
9
0%
182
35%
98%
0.85
-15.30
USD
USD
65%
1:200