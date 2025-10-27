- 成长
交易:
184
盈利交易:
65 (35.32%)
亏损交易:
119 (64.67%)
最好交易:
349.30 USD
最差交易:
-358.23 USD
毛利:
16 584.31 USD (226 488 pips)
毛利亏损:
-19 779.09 USD (260 826 pips)
最大连续赢利:
7 (2 023.70 USD)
最大连续盈利:
2 023.70 USD (7)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
97.63%
最大入金加载:
12.94%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.49
长期交易:
98 (53.26%)
短期交易:
86 (46.74%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-17.36 USD
平均利润:
255.14 USD
平均损失:
-166.21 USD
最大连续失误:
15 (-3 332.14 USD)
最大连续亏损:
-3 332.14 USD (15)
每月增长:
-38.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 351.77 USD
最大值:
6 569.15 USD (64.29%)
相对跌幅:
结余:
64.54% (6 569.15 USD)
净值:
11.10% (403.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|EURJPY
|15
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.6K
|EURJPY
|-214
|USDJPY
|-374
|GBPJPY
|-841
|CHFJPY
|79
|CADJPY
|-553
|AUDJPY
|-570
|NZDJPY
|483
|GBPUSD
|349
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-19K
|EURJPY
|-1.6K
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-9K
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|3.7K
|GBPUSD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +349.30 USD
最差交易: -358 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +2 023.70 USD
最大连续亏损: -3 332.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
