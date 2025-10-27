- 자본
- 축소
트레이드:
207
이익 거래:
76 (36.71%)
손실 거래:
131 (63.29%)
최고의 거래:
349.30 USD
최악의 거래:
-358.23 USD
총 수익:
18 130.38 USD (271 665 pips)
총 손실:
-21 344.63 USD (293 730 pips)
연속 최대 이익:
7 (2 023.70 USD)
연속 최대 이익:
2 023.70 USD (7)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
93.13%
최대 입금량:
12.94%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
116 (56.04%)
숏(주식차입매도):
91 (43.96%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-15.53 USD
평균 이익:
238.56 USD
평균 손실:
-162.94 USD
연속 최대 손실:
15 (-3 332.14 USD)
연속 최대 손실:
-3 332.14 USD (15)
월별 성장률:
-23.89%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 340.33 USD
최대한의:
7 557.71 USD (73.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.59% (7 557.71 USD)
자본금별:
11.10% (403.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|EURJPY
|16
|USDJPY
|13
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|EURJPY
|-261
|USDJPY
|-363
|GBPJPY
|-841
|CHFJPY
|79
|CADJPY
|-553
|AUDJPY
|-570
|NZDJPY
|483
|GBPUSD
|349
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|EURJPY
|-2.8K
|USDJPY
|-3.4K
|GBPJPY
|-9K
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|3.7K
|GBPUSD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +349.30 USD
최악의 거래: -358 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +2 023.70 USD
연속 최대 손실: -3 332.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-46%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
11
0%
207
36%
93%
0.84
-15.53
USD
USD
75%
1:200