- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
349.30 USD
Worst Trade:
-329.91 USD
Profitto lordo:
1 108.15 USD (17 015 pips)
Perdita lorda:
-803.56 USD (11 256 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 108.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 108.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
76.82%
Massimo carico di deposito:
10.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
33.84 USD
Profitto medio:
277.04 USD
Perdita media:
-160.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-697.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-697.61 USD (4)
Crescita mensile:
4.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.95 USD
Massimale:
697.61 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.72% (697.61 USD)
Per equità:
4.81% (371.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|531
|GBPJPY
|-133
|USDJPY
|-93
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.2K
|GBPJPY
|-1.4K
|USDJPY
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +349.30 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 108.15 USD
Massima perdita consecutiva: -697.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
