I Wayan Putra Darsa Pratama

New Born

I Wayan Putra Darsa Pratama
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -51%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
65 (34.94%)
Verlusttrades:
121 (65.05%)
Bester Trade:
349.30 USD
Schlechtester Trade:
-358.23 USD
Bruttoprofit:
16 584.31 USD (226 488 pips)
Bruttoverlust:
-20 132.25 USD (265 826 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (2 023.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 023.70 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
95.91%
Max deposit load:
12.94%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
100 (53.76%)
Short-Positionen:
86 (46.24%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-19.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
255.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-166.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-3 332.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 332.14 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-50.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 547.94 USD
Maximaler:
6 765.32 USD (66.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.53% (6 765.32 USD)
Kapital:
11.10% (403.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 127
EURJPY 15
USDJPY 12
GBPJPY 10
CHFJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 3
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.9K
EURJPY -214
USDJPY -374
GBPJPY -841
CHFJPY 79
CADJPY -553
AUDJPY -570
NZDJPY 483
GBPUSD 349
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -24K
EURJPY -1.6K
USDJPY -3.6K
GBPJPY -9K
CHFJPY 1.1K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 3.7K
GBPUSD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +349.30 USD
Schlechtester Trade: -358 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 023.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 332.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
noch 298 ...
Keine Bewertungen
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
Share of trading days is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 09:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 08:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 08:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.