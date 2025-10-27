SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / New Born
I Wayan Putra Darsa Pratama

New Born

I Wayan Putra Darsa Pratama
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -48%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
65 (35.13%)
Negociações com perda:
120 (64.86%)
Melhor negociação:
349.30 USD
Pior negociação:
-358.23 USD
Lucro bruto:
16 584.31 USD (226 488 pips)
Perda bruta:
-19 919.79 USD (262 826 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (2 023.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 023.70 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
95.91%
Depósito máximo carregado:
12.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
99 (53.51%)
Negociações curtas:
86 (46.49%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-18.03 USD
Lucro médio:
255.14 USD
Perda média:
-166.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-3 332.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 332.14 USD (15)
Crescimento mensal:
-40.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 351.77 USD
Máximo:
6 569.15 USD (64.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.54% (6 569.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.10% (403.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 126
EURJPY 15
USDJPY 12
GBPJPY 10
CHFJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 3
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.7K
EURJPY -214
USDJPY -374
GBPJPY -841
CHFJPY 79
CADJPY -553
AUDJPY -570
NZDJPY 483
GBPUSD 349
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -21K
EURJPY -1.6K
USDJPY -3.6K
GBPJPY -9K
CHFJPY 1.1K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 3.7K
GBPUSD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +349.30 USD
Pior negociação: -358 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +2 023.70 USD
Máxima perda consecutiva: -3 332.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
298 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
Share of trading days is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 09:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 08:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 08:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
New Born
30 USD por mês
-48%
0
0
USD
3.5K
USD
9
0%
185
35%
96%
0.83
-18.03
USD
65%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.