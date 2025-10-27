- Incremento
Total de Trades:
185
Transacciones Rentables:
65 (35.13%)
Transacciones Irrentables:
120 (64.86%)
Mejor transacción:
349.30 USD
Peor transacción:
-358.23 USD
Beneficio Bruto:
16 584.31 USD (226 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 919.79 USD (262 826 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (2 023.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 023.70 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
95.91%
Carga máxima del depósito:
12.94%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
99 (53.51%)
Transacciones Cortas:
86 (46.49%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-18.03 USD
Beneficio medio:
255.14 USD
Pérdidas medias:
-166.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-3 332.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 332.14 USD (15)
Crecimiento al mes:
-40.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 351.77 USD
Máxima:
6 569.15 USD (64.29%)
Reducción relativa:
De balance:
64.54% (6 569.15 USD)
De fondos:
11.10% (403.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|EURJPY
|15
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|EURJPY
|-214
|USDJPY
|-374
|GBPJPY
|-841
|CHFJPY
|79
|CADJPY
|-553
|AUDJPY
|-570
|NZDJPY
|483
|GBPUSD
|349
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-21K
|EURJPY
|-1.6K
|USDJPY
|-3.6K
|GBPJPY
|-9K
|CHFJPY
|1.1K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|3.7K
|GBPUSD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +349.30 USD
Peor transacción: -358 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +2 023.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 332.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
