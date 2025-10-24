- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
551
利益トレード:
236 (42.83%)
損失トレード:
315 (57.17%)
ベストトレード:
120.66 USD
最悪のトレード:
-105.00 USD
総利益:
13 448.03 USD (1 028 991 pips)
総損失:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
最大連続の勝ち:
19 (983.76 USD)
最大連続利益:
983.76 USD (19)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
89.10%
最大入金額:
10.76%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
422 (76.59%)
短いトレード:
129 (23.41%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
2.37 USD
平均利益:
56.98 USD
平均損失:
-38.55 USD
最大連続の負け:
22 (-853.21 USD)
最大連続損失:
-853.21 USD (22)
月間成長:
36.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 524.28 USD
最大の:
2 992.66 USD (49.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.71% (2 992.66 USD)
エクイティによる:
7.29% (291.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|544
|NQ100.R
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NQ100.R
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|114K
|NQ100.R
|-34K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +120.66 USD
最悪のトレード: -105 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +983.76 USD
最大連続損失: -853.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
