- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
551
盈利交易:
236 (42.83%)
亏损交易:
315 (57.17%)
最好交易:
120.66 USD
最差交易:
-105.00 USD
毛利:
13 448.03 USD (1 028 991 pips)
毛利亏损:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
最大连续赢利:
19 (983.76 USD)
最大连续盈利:
983.76 USD (19)
夏普比率:
0.05
交易活动:
89.10%
最大入金加载:
10.76%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.44
长期交易:
422 (76.59%)
短期交易:
129 (23.41%)
利润因子:
1.11
预期回报:
2.37 USD
平均利润:
56.98 USD
平均损失:
-38.55 USD
最大连续失误:
22 (-853.21 USD)
最大连续亏损:
-853.21 USD (22)
每月增长:
36.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 524.28 USD
最大值:
2 992.66 USD (49.77%)
相对跌幅:
结余:
51.71% (2 992.66 USD)
净值:
7.29% (291.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|544
|NQ100.R
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NQ100.R
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|114K
|NQ100.R
|-34K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.66 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +983.76 USD
最大连续亏损: -853.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
