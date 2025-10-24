- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
551
Negociações com lucro:
236 (42.83%)
Negociações com perda:
315 (57.17%)
Melhor negociação:
120.66 USD
Pior negociação:
-105.00 USD
Lucro bruto:
13 448.03 USD (1 028 991 pips)
Perda bruta:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (983.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
983.76 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.10%
Depósito máximo carregado:
10.76%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
422 (76.59%)
Negociações curtas:
129 (23.41%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
2.37 USD
Lucro médio:
56.98 USD
Perda média:
-38.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-853.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-853.21 USD (22)
Crescimento mensal:
36.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 524.28 USD
Máximo:
2 992.66 USD (49.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.71% (2 992.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.29% (291.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|544
|NQ100.R
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NQ100.R
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|114K
|NQ100.R
|-34K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +120.66 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +983.76 USD
Máxima perda consecutiva: -853.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
