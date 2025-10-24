SinaisSeções
Fahrizal Andi Kubniawan

Market gold

Fahrizal Andi Kubniawan
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
551
Negociações com lucro:
236 (42.83%)
Negociações com perda:
315 (57.17%)
Melhor negociação:
120.66 USD
Pior negociação:
-105.00 USD
Lucro bruto:
13 448.03 USD (1 028 991 pips)
Perda bruta:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (983.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
983.76 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.10%
Depósito máximo carregado:
10.76%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
422 (76.59%)
Negociações curtas:
129 (23.41%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
2.37 USD
Lucro médio:
56.98 USD
Perda média:
-38.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-853.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-853.21 USD (22)
Crescimento mensal:
36.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 524.28 USD
Máximo:
2 992.66 USD (49.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.71% (2 992.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.29% (291.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 544
NQ100.R 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
NQ100.R -105
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 114K
NQ100.R -34K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +120.66 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +983.76 USD
Máxima perda consecutiva: -853.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
2026.01.14 17:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 04:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 02:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.