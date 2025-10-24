SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Market gold
Fahrizal Andi Kubniawan

Market gold

Fahrizal Andi Kubniawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
551
Gewinntrades:
236 (42.83%)
Verlusttrades:
315 (57.17%)
Bester Trade:
120.66 USD
Schlechtester Trade:
-105.00 USD
Bruttoprofit:
13 448.03 USD (1 028 991 pips)
Bruttoverlust:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (983.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
983.76 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
89.10%
Max deposit load:
10.76%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.44
Long-Positionen:
422 (76.59%)
Short-Positionen:
129 (23.41%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-853.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-853.21 USD (22)
Wachstum pro Monat :
36.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 524.28 USD
Maximaler:
2 992.66 USD (49.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.71% (2 992.66 USD)
Kapital:
7.29% (291.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 544
NQ100.R 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
NQ100.R -105
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 114K
NQ100.R -34K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.66 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +983.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -853.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
noch 198 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.14 17:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 04:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 02:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Market gold
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
5.3K
USD
13
0%
551
42%
89%
1.10
2.37
USD
52%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.