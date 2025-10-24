СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Market gold
Fahrizal Andi Kubniawan

Market gold

Fahrizal Andi Kubniawan
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
237 (42.93%)
Убыточных трейдов:
315 (57.07%)
Лучший трейд:
120.66 USD
Худший трейд:
-105.00 USD
Общая прибыль:
13 468.13 USD (1 031 034 pips)
Общий убыток:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (983.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
983.76 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
89.10%
Макс. загрузка депозита:
10.76%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
422 (76.45%)
Коротких трейдов:
130 (23.55%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
56.83 USD
Средний убыток:
-38.55 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-853.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-853.21 USD (22)
Прирост в месяц:
37.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 524.28 USD
Максимальная:
2 992.66 USD (49.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.71% (2 992.66 USD)
По эквити:
7.29% (291.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 545
NQ100.R 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
NQ100.R -105
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 116K
NQ100.R -34K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.66 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +983.76 USD
Макс. убыток в серии: -853.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
еще 198...
Нет отзывов
2026.01.14 17:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 04:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 02:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
