- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
237 (42.93%)
Убыточных трейдов:
315 (57.07%)
Лучший трейд:
120.66 USD
Худший трейд:
-105.00 USD
Общая прибыль:
13 468.13 USD (1 031 034 pips)
Общий убыток:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (983.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
983.76 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
89.10%
Макс. загрузка депозита:
10.76%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
422 (76.45%)
Коротких трейдов:
130 (23.55%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
56.83 USD
Средний убыток:
-38.55 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-853.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-853.21 USD (22)
Прирост в месяц:
37.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 524.28 USD
Максимальная:
2 992.66 USD (49.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.71% (2 992.66 USD)
По эквити:
7.29% (291.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|545
|NQ100.R
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NQ100.R
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|116K
|NQ100.R
|-34K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.66 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +983.76 USD
Макс. убыток в серии: -853.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
13
0%
552
42%
89%
1.10
2.40
USD
USD
52%
1:50