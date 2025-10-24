SeñalesSecciones
Fahrizal Andi Kubniawan

Market gold

Fahrizal Andi Kubniawan
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
552
Transacciones Rentables:
237 (42.93%)
Transacciones Irrentables:
315 (57.07%)
Mejor transacción:
120.66 USD
Peor transacción:
-105.00 USD
Beneficio Bruto:
13 468.13 USD (1 031 034 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (983.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
983.76 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
89.10%
Carga máxima del depósito:
10.76%
Último trade:
34 minutos
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.44
Transacciones Largas:
422 (76.45%)
Transacciones Cortas:
130 (23.55%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
2.40 USD
Beneficio medio:
56.83 USD
Pérdidas medias:
-38.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-853.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-853.21 USD (22)
Crecimiento al mes:
37.09%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 524.28 USD
Máxima:
2 992.66 USD (49.77%)
Reducción relativa:
De balance:
51.71% (2 992.66 USD)
De fondos:
7.29% (291.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 545
NQ100.R 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
NQ100.R -105
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 116K
NQ100.R -34K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.66 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +983.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -853.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
otros 198...
No hay comentarios
2026.01.14 17:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 04:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 02:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
