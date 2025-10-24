- 자본
- 축소
트레이드:
552
이익 거래:
237 (42.93%)
손실 거래:
315 (57.07%)
최고의 거래:
120.66 USD
최악의 거래:
-105.00 USD
총 수익:
13 468.13 USD (1 031 034 pips)
총 손실:
-12 142.39 USD (949 296 pips)
연속 최대 이익:
19 (983.76 USD)
연속 최대 이익:
983.76 USD (19)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
89.10%
최대 입금량:
10.76%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.44
롱(주식매수):
422 (76.45%)
숏(주식차입매도):
130 (23.55%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
2.40 USD
평균 이익:
56.83 USD
평균 손실:
-38.55 USD
연속 최대 손실:
22 (-853.21 USD)
연속 최대 손실:
-853.21 USD (22)
월별 성장률:
37.09%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 524.28 USD
최대한의:
2 992.66 USD (49.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.71% (2 992.66 USD)
자본금별:
7.29% (291.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|545
|NQ100.R
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NQ100.R
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|116K
|NQ100.R
|-34K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +120.66 USD
최악의 거래: -105 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +983.76 USD
연속 최대 손실: -853.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
32%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
13
0%
552
42%
89%
1.10
2.40
USD
USD
52%
1:50