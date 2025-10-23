シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Buat Beli Rumah ke 2 di Pwt
Andi Purnomo

Buat Beli Rumah ke 2 di Pwt

Andi Purnomo
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
471
利益トレード:
210 (44.58%)
損失トレード:
261 (55.41%)
ベストトレード:
101.92 USD
最悪のトレード:
-102.29 USD
総利益:
14 233.38 USD (718 110 pips)
総損失:
-12 430.48 USD (614 926 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 149.72 USD)
最大連続利益:
1 149.72 USD (15)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
90.14%
最大入金額:
1.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.92
長いトレード:
323 (68.58%)
短いトレード:
148 (31.42%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
3.83 USD
平均利益:
67.78 USD
平均損失:
-47.63 USD
最大連続の負け:
13 (-811.20 USD)
最大連続損失:
-811.20 USD (13)
月間成長:
-5.38%
年間予想:
-65.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
483.79 USD
最大の:
1 960.28 USD (9.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.74% (1 960.28 USD)
エクイティによる:
0.98% (193.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 471
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 103K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +101.92 USD
最悪のトレード: -102 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 149.72 USD
最大連続損失: -811.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Breakout System

⚙️ Technical Features:

  • Precise entries and exits based on short-term price movements

  • Average holding time: approx. 24 hours per trade

  • Single Entry, No martingale, no grid – each trade stands on its own

  • Manaual strategy with Pending Order , Stop loss and Take Profit

  • Max DD is only 15%

📊 Strategy Overview:

  • Focused trading on XAUUSD with high efficiency

  • Profit factor of 1.65 – Sharpe ratio 0.21

  • Clear SL/TP 

  • Monthly growth in the range of 6–8%

💼 Recommended Requirements:

  • Capital: from 1000 USD

  • Leverage: 1:500 recommended

➡️ Subscribe now and follow a professionally managed, stable trading signal!


レビューなし
2025.12.05 10:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 15:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 22:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Buat Beli Rumah ke 2 di Pwt
30 USD/月
11%
0
0
USD
19K
USD
14
0%
471
44%
90%
1.14
3.83
USD
10%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください