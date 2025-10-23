- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
469
盈利交易:
209 (44.56%)
亏损交易:
260 (55.44%)
最好交易:
101.92 USD
最差交易:
-102.29 USD
毛利:
14 173.78 USD (715 110 pips)
毛利亏损:
-12 390.08 USD (612 926 pips)
最大连续赢利:
15 (1 149.72 USD)
最大连续盈利:
1 149.72 USD (15)
夏普比率:
0.07
交易活动:
90.14%
最大入金加载:
1.32%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.91
长期交易:
321 (68.44%)
短期交易:
148 (31.56%)
利润因子:
1.14
预期回报:
3.80 USD
平均利润:
67.82 USD
平均损失:
-47.65 USD
最大连续失误:
13 (-811.20 USD)
最大连续亏损:
-811.20 USD (13)
每月增长:
-5.87%
年度预测:
-71.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
483.79 USD
最大值:
1 960.28 USD (9.74%)
相对跌幅:
结余:
9.74% (1 960.28 USD)
净值:
0.98% (193.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|102K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.92 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 149.72 USD
最大连续亏损: -811.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Breakout System
⚙️ Technical Features:
-
Precise entries and exits based on short-term price movements
-
Average holding time: approx. 24 hours per trade
-
Single Entry, No martingale, no grid – each trade stands on its own
-
Manaual strategy with Pending Order , Stop loss and Take Profit
-
Max DD is only 15%
📊 Strategy Overview:
-
Focused trading on XAUUSD with high efficiency
-
Profit factor of 1.65 – Sharpe ratio 0.21
-
Clear SL/TP
-
Monthly growth in the range of 6–8%
💼 Recommended Requirements:
-
Capital: from 1000 USD
-
Leverage: 1:500 recommended
➡️ Subscribe now and follow a professionally managed, stable trading signal!
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
13
0%
469
44%
90%
1.14
3.80
USD
USD
10%
1:50