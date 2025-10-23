- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
100 (48.78%)
Loss Trade:
105 (51.22%)
Best Trade:
101.92 USD
Worst Trade:
-100.61 USD
Profitto lordo:
6 739.18 USD (339 650 pips)
Perdita lorda:
-4 550.38 USD (224 958 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (733.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
733.10 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
148 (72.20%)
Short Trade:
57 (27.80%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
10.68 USD
Profitto medio:
67.39 USD
Perdita media:
-43.34 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-565.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-565.46 USD (13)
Crescita mensile:
13.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
483.79 USD
Massimale:
805.50 USD (4.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|115K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.92 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +733.10 USD
Massima perdita consecutiva: -565.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
