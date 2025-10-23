СигналыРазделы
Buat Beli Rumah ke 2 di Pwt
Andi Purnomo

Buat Beli Rumah ke 2 di Pwt

Andi Purnomo
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
208 (44.82%)
Убыточных трейдов:
256 (55.17%)
Лучший трейд:
101.92 USD
Худший трейд:
-102.29 USD
Общая прибыль:
14 114.18 USD (712 110 pips)
Общий убыток:
-12 149.48 USD (601 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 149.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 149.72 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
90.14%
Макс. загрузка депозита:
1.32%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
319 (68.75%)
Коротких трейдов:
145 (31.25%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
4.23 USD
Средняя прибыль:
67.86 USD
Средний убыток:
-47.46 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-811.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-811.20 USD (13)
Прирост в месяц:
-5.31%
Годовой прогноз:
-64.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
483.79 USD
Максимальная:
1 960.28 USD (9.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.74% (1 960.28 USD)
По эквити:
0.98% (193.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 464
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 111K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.92 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 149.72 USD
Макс. убыток в серии: -811.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Breakout System

⚙️ Technical Features:

  • Precise entries and exits based on short-term price movements

  • Average holding time: approx. 24 hours per trade

  • Single Entry, No martingale, no grid – each trade stands on its own

  • Manaual strategy with Pending Order , Stop loss and Take Profit

  • Max DD is only 15%

📊 Strategy Overview:

  • Focused trading on XAUUSD with high efficiency

  • Profit factor of 1.65 – Sharpe ratio 0.21

  • Clear SL/TP 

  • Monthly growth in the range of 6–8%

💼 Recommended Requirements:

  • Capital: from 1000 USD

  • Leverage: 1:500 recommended

➡️ Subscribe now and follow a professionally managed, stable trading signal!


Нет отзывов
2025.12.05 10:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 15:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 22:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Buat Beli Rumah ke 2 di Pwt
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
19K
USD
13
0%
464
44%
90%
1.16
4.23
USD
10%
1:50
Копировать

