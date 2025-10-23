- 成長
トレード:
45
利益トレード:
39 (86.66%)
損失トレード:
6 (13.33%)
ベストトレード:
14.72 EUR
最悪のトレード:
-21.36 EUR
総利益:
172.77 EUR (3 717 pips)
総損失:
-90.59 EUR (1 677 pips)
最大連続の勝ち:
18 (94.56 EUR)
最大連続利益:
94.56 EUR (18)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
1.72%
最大入金額:
97.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
2.06
長いトレード:
21 (46.67%)
短いトレード:
24 (53.33%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
1.83 EUR
平均利益:
4.43 EUR
平均損失:
-15.10 EUR
最大連続の負け:
2 (-39.98 EUR)
最大連続損失:
-39.98 EUR (2)
月間成長:
44.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
39.98 EUR (18.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.77% (39.98 EUR)
エクイティによる:
8.24% (17.55 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.USTECHCash
|94
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.USTECHCash
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
