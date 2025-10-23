SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tyson
Diego Heras Garcia

Tyson

Diego Heras Garcia
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.23 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
17.37 EUR (472 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
4 (17.37 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
17.37 EUR (4)
Sharpe oranı:
5.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
89.50%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.34 EUR
Ortalama kâr:
4.34 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
17.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash 472
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.23 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +17.37 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 12:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.23 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
