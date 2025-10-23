SegnaliSezioni
Diego Heras Garcia

Tyson

Diego Heras Garcia
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.23 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
17.37 EUR (472 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
4 (17.37 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
17.37 EUR (4)
Indice di Sharpe:
5.34
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
89.50%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.34 EUR
Profitto medio:
4.34 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
17.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash 472
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.23 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.37 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 12:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.23 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
