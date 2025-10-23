- 자본
- 축소
트레이드:
51
이익 거래:
44 (86.27%)
손실 거래:
7 (13.73%)
최고의 거래:
14.72 EUR
최악의 거래:
-21.36 EUR
총 수익:
197.14 EUR (4 131 pips)
총 손실:
-109.98 EUR (1 979 pips)
연속 최대 이익:
18 (94.56 EUR)
연속 최대 이익:
94.56 EUR (18)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
1.72%
최대 입금량:
97.53%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
1.74
롱(주식매수):
23 (45.10%)
숏(주식차입매도):
28 (54.90%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
1.71 EUR
평균 이익:
4.48 EUR
평균 손실:
-15.71 EUR
연속 최대 손실:
2 (-39.98 EUR)
연속 최대 손실:
-39.98 EUR (2)
월별 성장률:
19.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
50.22 EUR (23.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.57% (50.22 EUR)
자본금별:
8.24% (17.55 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.USTECHCash
|99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.USTECHCash
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.72 EUR
최악의 거래: -21 EUR
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +94.56 EUR
연속 최대 손실: -39.98 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
87%
0
0
USD
USD
187
EUR
EUR
12
100%
51
86%
2%
1.79
1.71
EUR
EUR
24%
1:500