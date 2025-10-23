- Прирост
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
38 (86.36%)
Убыточных трейдов:
6 (13.64%)
Лучший трейд:
14.72 EUR
Худший трейд:
-21.36 EUR
Общая прибыль:
168.17 EUR (3 639 pips)
Общий убыток:
-90.59 EUR (1 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (94.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
94.56 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
1.72%
Макс. загрузка депозита:
97.53%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
21 (47.73%)
Коротких трейдов:
23 (52.27%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
1.76 EUR
Средняя прибыль:
4.43 EUR
Средний убыток:
-15.10 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-39.98 EUR (2)
Прирост в месяц:
49.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
39.98 EUR (18.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.77% (39.98 EUR)
По эквити:
8.24% (17.55 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
