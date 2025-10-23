СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tyson
Diego Heras Garcia

Tyson

Diego Heras Garcia
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 78%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
38 (86.36%)
Убыточных трейдов:
6 (13.64%)
Лучший трейд:
14.72 EUR
Худший трейд:
-21.36 EUR
Общая прибыль:
168.17 EUR (3 639 pips)
Общий убыток:
-90.59 EUR (1 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (94.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
94.56 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
1.72%
Макс. загрузка депозита:
97.53%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
21 (47.73%)
Коротких трейдов:
23 (52.27%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
1.76 EUR
Средняя прибыль:
4.43 EUR
Средний убыток:
-15.10 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-39.98 EUR (2)
Прирост в месяц:
49.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
39.98 EUR (18.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.77% (39.98 EUR)
По эквити:
8.24% (17.55 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.USTECHCash 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.USTECHCash 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.USTECHCash 2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.72 EUR
Худший трейд: -21 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +94.56 EUR
Макс. убыток в серии: -39.98 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 12:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.23 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tyson
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
178
EUR
10
100%
44
86%
2%
1.85
1.76
EUR
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.