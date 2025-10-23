- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
39 (86.66%)
Negociações com perda:
6 (13.33%)
Melhor negociação:
14.72 EUR
Pior negociação:
-21.36 EUR
Lucro bruto:
172.77 EUR (3 717 pips)
Perda bruta:
-90.59 EUR (1 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (94.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
94.56 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
1.72%
Depósito máximo carregado:
97.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
2.06
Negociações longas:
21 (46.67%)
Negociações curtas:
24 (53.33%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
1.83 EUR
Lucro médio:
4.43 EUR
Perda média:
-15.10 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.98 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-39.98 EUR (2)
Crescimento mensal:
44.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
39.98 EUR (18.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.77% (39.98 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.24% (17.55 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.USTECHCash
|94
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.USTECHCash
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.72 EUR
Pior negociação: -21 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +94.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -39.98 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
82%
0
0
USD
USD
182
EUR
EUR
10
100%
45
86%
2%
1.90
1.83
EUR
EUR
19%
1:500