Diego Heras Garcia

Tyson

Diego Heras Garcia
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 82%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
39 (86.66%)
Negociações com perda:
6 (13.33%)
Melhor negociação:
14.72 EUR
Pior negociação:
-21.36 EUR
Lucro bruto:
172.77 EUR (3 717 pips)
Perda bruta:
-90.59 EUR (1 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (94.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
94.56 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
1.72%
Depósito máximo carregado:
97.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
2.06
Negociações longas:
21 (46.67%)
Negociações curtas:
24 (53.33%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
1.83 EUR
Lucro médio:
4.43 EUR
Perda média:
-15.10 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.98 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-39.98 EUR (2)
Crescimento mensal:
44.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
39.98 EUR (18.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.77% (39.98 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.24% (17.55 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.USTECHCash 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.USTECHCash 94
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.USTECHCash 2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.72 EUR
Pior negociação: -21 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +94.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -39.98 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.22 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 12:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.23 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
