- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
38 (86.36%)
亏损交易:
6 (13.64%)
最好交易:
14.72 EUR
最差交易:
-21.36 EUR
毛利:
168.17 EUR (3 639 pips)
毛利亏损:
-90.59 EUR (1 677 pips)
最大连续赢利:
18 (94.56 EUR)
最大连续盈利:
94.56 EUR (18)
夏普比率:
0.30
交易活动:
1.72%
最大入金加载:
97.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
1.94
长期交易:
21 (47.73%)
短期交易:
23 (52.27%)
利润因子:
1.86
预期回报:
1.76 EUR
平均利润:
4.43 EUR
平均损失:
-15.10 EUR
最大连续失误:
2 (-39.98 EUR)
最大连续亏损:
-39.98 EUR (2)
每月增长:
49.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
39.98 EUR (18.77%)
相对跌幅:
结余:
18.77% (39.98 EUR)
净值:
8.24% (17.55 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.USTECHCash
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.USTECHCash
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.72 EUR
最差交易: -21 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +94.56 EUR
最大连续亏损: -39.98 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
