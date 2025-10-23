- 成長
トレード:
2 027
利益トレード:
794 (39.17%)
損失トレード:
1 233 (60.83%)
ベストトレード:
132.34 USD
最悪のトレード:
-172.33 USD
総利益:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
総損失:
-17 171.95 USD (1 458 305 pips)
最大連続の勝ち:
35 (55.19 USD)
最大連続利益:
916.61 USD (15)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
62.73%
最大入金額:
78.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
1 107 (54.61%)
短いトレード:
920 (45.39%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.35 USD
平均利益:
20.74 USD
平均損失:
-13.93 USD
最大連続の負け:
56 (-410.62 USD)
最大連続損失:
-810.69 USD (31)
月間成長:
26.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 350.42 USD
最大の:
2 736.42 USD (50.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.81% (2 736.42 USD)
エクイティによる:
27.27% (951.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2027
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-706
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
ベストトレード: +132.34 USD
最悪のトレード: -172 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 31
最大連続利益: +55.19 USD
最大連続損失: -410.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
-14%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
10
100%
2 027
39%
63%
0.95
-0.35
USD
USD
51%
1:100