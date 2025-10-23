シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Flow Up
Ji Yuan Cao

Gold Flow Up

Ji Yuan Cao
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -14%
TradeMaxGlobal-Live3
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 027
利益トレード:
794 (39.17%)
損失トレード:
1 233 (60.83%)
ベストトレード:
132.34 USD
最悪のトレード:
-172.33 USD
総利益:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
総損失:
-17 171.95 USD (1 458 305 pips)
最大連続の勝ち:
35 (55.19 USD)
最大連続利益:
916.61 USD (15)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
62.73%
最大入金額:
78.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
1 107 (54.61%)
短いトレード:
920 (45.39%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.35 USD
平均利益:
20.74 USD
平均損失:
-13.93 USD
最大連続の負け:
56 (-410.62 USD)
最大連続損失:
-810.69 USD (31)
月間成長:
26.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 350.42 USD
最大の:
2 736.42 USD (50.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.81% (2 736.42 USD)
エクイティによる:
27.27% (951.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2027
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -706
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +132.34 USD
最悪のトレード: -172 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 31
最大連続利益: +55.19 USD
最大連続損失: -410.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
レビューなし
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください