- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 031
Прибыльных трейдов:
794 (39.09%)
Убыточных трейдов:
1 237 (60.91%)
Лучший трейд:
132.34 USD
Худший трейд:
-172.33 USD
Общая прибыль:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Общий убыток:
-17 197.01 USD (1 458 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (55.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
916.61 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
60.69%
Макс. загрузка депозита:
78.18%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
1 107 (54.51%)
Коротких трейдов:
924 (45.49%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.36 USD
Средняя прибыль:
20.74 USD
Средний убыток:
-13.90 USD
Макс. серия проигрышей:
56 (-410.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-810.69 USD (31)
Прирост в месяц:
45.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 350.42 USD
Максимальная:
2 736.42 USD (50.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.81% (2 736.42 USD)
По эквити:
27.27% (951.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2031
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-731
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +132.34 USD
Худший трейд: -172 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +55.19 USD
Макс. убыток в серии: -410.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
