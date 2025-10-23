СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Flow Up
Ji Yuan Cao

Gold Flow Up

Ji Yuan Cao
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -15%
TradeMaxGlobal-Live3
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 031
Прибыльных трейдов:
794 (39.09%)
Убыточных трейдов:
1 237 (60.91%)
Лучший трейд:
132.34 USD
Худший трейд:
-172.33 USD
Общая прибыль:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Общий убыток:
-17 197.01 USD (1 458 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (55.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
916.61 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
60.69%
Макс. загрузка депозита:
78.18%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
1 107 (54.51%)
Коротких трейдов:
924 (45.49%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.36 USD
Средняя прибыль:
20.74 USD
Средний убыток:
-13.90 USD
Макс. серия проигрышей:
56 (-410.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-810.69 USD (31)
Прирост в месяц:
45.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 350.42 USD
Максимальная:
2 736.42 USD (50.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.81% (2 736.42 USD)
По эквити:
27.27% (951.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2031
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -731
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +132.34 USD
Худший трейд: -172 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +55.19 USD
Макс. убыток в серии: -410.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Flow Up
300 USD в месяц
-15%
0
0
USD
4.3K
USD
10
100%
2 031
39%
61%
0.95
-0.36
USD
51%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.