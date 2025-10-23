SegnaliSezioni
Ji Yuan Cao

Gold Flow Up

Ji Yuan Cao
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
TradeMaxGlobal-Live3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-5.42 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.42 USD (536 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
3.67%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.42 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-5.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.42 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.42 USD
Massimale:
5.42 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (-0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -536
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
Non ci sono recensioni
2025.10.23 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
