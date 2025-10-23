SeñalesSecciones
Ji Yuan Cao

Gold Flow Up

0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
TradeMaxGlobal-Live3
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 027
Transacciones Rentables:
794 (39.17%)
Transacciones Irrentables:
1 233 (60.83%)
Mejor transacción:
132.34 USD
Peor transacción:
-172.33 USD
Beneficio Bruto:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 171.95 USD (1 458 305 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (55.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
916.61 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
62.73%
Carga máxima del depósito:
78.18%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
1 107 (54.61%)
Transacciones Cortas:
920 (45.39%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
20.74 USD
Pérdidas medias:
-13.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
56 (-410.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-810.69 USD (31)
Crecimiento al mes:
26.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 350.42 USD
Máxima:
2 736.42 USD (50.81%)
Reducción relativa:
De balance:
50.81% (2 736.42 USD)
De fondos:
27.27% (951.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2027
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -706
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +132.34 USD
Peor transacción: -172 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 31
Beneficio máximo consecutivo: +55.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -410.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
No hay comentarios
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
