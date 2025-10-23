- Incremento
Total de Trades:
2 027
Transacciones Rentables:
794 (39.17%)
Transacciones Irrentables:
1 233 (60.83%)
Mejor transacción:
132.34 USD
Peor transacción:
-172.33 USD
Beneficio Bruto:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 171.95 USD (1 458 305 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (55.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
916.61 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
62.73%
Carga máxima del depósito:
78.18%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
1 107 (54.61%)
Transacciones Cortas:
920 (45.39%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
20.74 USD
Pérdidas medias:
-13.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
56 (-410.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-810.69 USD (31)
Crecimiento al mes:
26.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 350.42 USD
Máxima:
2 736.42 USD (50.81%)
Reducción relativa:
De balance:
50.81% (2 736.42 USD)
De fondos:
27.27% (951.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2027
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-706
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +132.34 USD
Peor transacción: -172 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 31
Beneficio máximo consecutivo: +55.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -410.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
