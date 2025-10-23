- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 023
盈利交易:
793 (39.19%)
亏损交易:
1 230 (60.80%)
最好交易:
132.34 USD
最差交易:
-172.33 USD
毛利:
16 440.63 USD (1 358 197 pips)
毛利亏损:
-17 154.73 USD (1 458 076 pips)
最大连续赢利:
35 (55.19 USD)
最大连续盈利:
916.61 USD (15)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
62.73%
最大入金加载:
78.18%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
1 103 (54.52%)
短期交易:
920 (45.48%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.35 USD
平均利润:
20.73 USD
平均损失:
-13.95 USD
最大连续失误:
56 (-410.62 USD)
最大连续亏损:
-810.69 USD (31)
每月增长:
29.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 350.42 USD
最大值:
2 736.42 USD (50.81%)
相对跌幅:
结余:
50.81% (2 736.42 USD)
净值:
27.27% (951.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2023
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-714
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +132.34 USD
最差交易: -172 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +55.19 USD
最大连续亏损: -410.62 USD
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-14%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
10
100%
2 023
39%
63%
0.95
-0.35
USD
USD
51%
1:100