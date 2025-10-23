SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Flow Up
Ji Yuan Cao

Gold Flow Up

Ji Yuan Cao
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -15%
TradeMaxGlobal-Live3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 031
Gewinntrades:
794 (39.09%)
Verlusttrades:
1 237 (60.91%)
Bester Trade:
132.34 USD
Schlechtester Trade:
-172.33 USD
Bruttoprofit:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Bruttoverlust:
-17 197.01 USD (1 458 641 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (55.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
916.61 USD (15)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
60.69%
Max deposit load:
78.18%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
1 107 (54.51%)
Short-Positionen:
924 (45.49%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
56 (-410.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-810.69 USD (31)
Wachstum pro Monat :
45.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 350.42 USD
Maximaler:
2 736.42 USD (50.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.81% (2 736.42 USD)
Kapital:
27.27% (951.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2031
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -731
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +132.34 USD
Schlechtester Trade: -172 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 31
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -410.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Flow Up
300 USD pro Monat
-15%
0
0
USD
4.3K
USD
10
100%
2 031
39%
61%
0.95
-0.36
USD
51%
1:100
