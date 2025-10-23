- Wachstum
Trades insgesamt:
2 031
Gewinntrades:
794 (39.09%)
Verlusttrades:
1 237 (60.91%)
Bester Trade:
132.34 USD
Schlechtester Trade:
-172.33 USD
Bruttoprofit:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Bruttoverlust:
-17 197.01 USD (1 458 641 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (55.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
916.61 USD (15)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
60.69%
Max deposit load:
78.18%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
1 107 (54.51%)
Short-Positionen:
924 (45.49%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
56 (-410.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-810.69 USD (31)
Wachstum pro Monat :
45.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 350.42 USD
Maximaler:
2 736.42 USD (50.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.81% (2 736.42 USD)
Kapital:
27.27% (951.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2031
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-731
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Bester Trade: +132.34 USD
Schlechtester Trade: -172 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 31
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -410.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
