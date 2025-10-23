- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 027
Negociações com lucro:
794 (39.17%)
Negociações com perda:
1 233 (60.83%)
Melhor negociação:
132.34 USD
Pior negociação:
-172.33 USD
Lucro bruto:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Perda bruta:
-17 171.95 USD (1 458 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (55.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
916.61 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
62.73%
Depósito máximo carregado:
78.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
1 107 (54.61%)
Negociações curtas:
920 (45.39%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
20.74 USD
Perda média:
-13.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
56 (-410.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-810.69 USD (31)
Crescimento mensal:
26.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 350.42 USD
Máximo:
2 736.42 USD (50.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.81% (2 736.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.27% (951.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2027
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-706
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +132.34 USD
Pior negociação: -172 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 31
Máximo lucro consecutivo: +55.19 USD
Máxima perda consecutiva: -410.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
10
100%
2 027
39%
63%
0.95
-0.35
USD
USD
51%
1:100