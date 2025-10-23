SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Flow Up
Ji Yuan Cao

Gold Flow Up

Ji Yuan Cao
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -14%
TradeMaxGlobal-Live3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 027
Negociações com lucro:
794 (39.17%)
Negociações com perda:
1 233 (60.83%)
Melhor negociação:
132.34 USD
Pior negociação:
-172.33 USD
Lucro bruto:
16 465.53 USD (1 358 450 pips)
Perda bruta:
-17 171.95 USD (1 458 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (55.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
916.61 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
62.73%
Depósito máximo carregado:
78.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
1 107 (54.61%)
Negociações curtas:
920 (45.39%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
20.74 USD
Perda média:
-13.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
56 (-410.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-810.69 USD (31)
Crescimento mensal:
26.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 350.42 USD
Máximo:
2 736.42 USD (50.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.81% (2 736.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.27% (951.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2027
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -706
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +132.34 USD
Pior negociação: -172 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 31
Máximo lucro consecutivo: +55.19 USD
Máxima perda consecutiva: -410.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
黄金顺势低风险高收益策略1#，建议每5000美金以为1倍数订阅信号。
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
