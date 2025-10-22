シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ICM TMT XAU AUD Mid Risk
Duong Xuan Dong

ICM TMT XAU AUD Mid Risk

Duong Xuan Dong
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
361
利益トレード:
222 (61.49%)
損失トレード:
139 (38.50%)
ベストトレード:
1 227.60 USD
最悪のトレード:
-1 974.39 USD
総利益:
6 955.69 USD (81 020 pips)
総損失:
-4 545.93 USD (49 218 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 561.00 USD)
最大連続利益:
1 561.00 USD (16)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
42.88%
最大入金額:
102.86%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
217 (60.11%)
短いトレード:
144 (39.89%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
6.68 USD
平均利益:
31.33 USD
平均損失:
-32.70 USD
最大連続の負け:
9 (-532.74 USD)
最大連続損失:
-1 979.93 USD (3)
月間成長:
11.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 969.29 USD
最大の:
1 979.93 USD (12.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.08% (1 979.93 USD)
エクイティによる:
1.98% (344.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 347
AUDCAD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 306
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 30K
AUDCAD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 227.60 USD
最悪のトレード: -1 974 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 561.00 USD
最大連続損失: -532.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
46 より多く...
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.

Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
レビューなし
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 12:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 12:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
