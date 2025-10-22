- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
361
利益トレード:
222 (61.49%)
損失トレード:
139 (38.50%)
ベストトレード:
1 227.60 USD
最悪のトレード:
-1 974.39 USD
総利益:
6 955.69 USD (81 020 pips)
総損失:
-4 545.93 USD (49 218 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 561.00 USD)
最大連続利益:
1 561.00 USD (16)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
42.88%
最大入金額:
102.86%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
217 (60.11%)
短いトレード:
144 (39.89%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
6.68 USD
平均利益:
31.33 USD
平均損失:
-32.70 USD
最大連続の負け:
9 (-532.74 USD)
最大連続損失:
-1 979.93 USD (3)
月間成長:
11.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 969.29 USD
最大の:
1 979.93 USD (12.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.08% (1 979.93 USD)
エクイティによる:
1.98% (344.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|AUDCAD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|306
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|30K
|AUDCAD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.
Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
レビューなし
