- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
361
盈利交易:
222 (61.49%)
亏损交易:
139 (38.50%)
最好交易:
1 227.60 USD
最差交易:
-1 974.39 USD
毛利:
6 955.69 USD (81 020 pips)
毛利亏损:
-4 545.93 USD (49 218 pips)
最大连续赢利:
16 (1 561.00 USD)
最大连续盈利:
1 561.00 USD (16)
夏普比率:
0.05
交易活动:
42.88%
最大入金加载:
102.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.22
长期交易:
217 (60.11%)
短期交易:
144 (39.89%)
利润因子:
1.53
预期回报:
6.68 USD
平均利润:
31.33 USD
平均损失:
-32.70 USD
最大连续失误:
9 (-532.74 USD)
最大连续亏损:
-1 979.93 USD (3)
每月增长:
11.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 969.29 USD
最大值:
1 979.93 USD (12.08%)
相对跌幅:
结余:
12.08% (1 979.93 USD)
净值:
1.98% (344.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|AUDCAD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|306
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|30K
|AUDCAD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 227.60 USD
最差交易: -1 974 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 561.00 USD
最大连续亏损: -532.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.
Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
没有评论
