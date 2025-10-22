SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ICM TMT XAU AUD Mid Risk
Duong Xuan Dong

ICM TMT XAU AUD Mid Risk

Duong Xuan Dong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
367
Gewinntrades:
225 (61.30%)
Verlusttrades:
142 (38.69%)
Bester Trade:
1 227.60 USD
Schlechtester Trade:
-1 974.39 USD
Bruttoprofit:
7 005.93 USD (81 640 pips)
Bruttoverlust:
-4 559.13 USD (49 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 561.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 561.00 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
42.88%
Max deposit load:
102.86%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.24
Long-Positionen:
217 (59.13%)
Short-Positionen:
150 (40.87%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
6.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-532.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 979.93 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.18%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 969.29 USD
Maximaler:
1 979.93 USD (12.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.08% (1 979.93 USD)
Kapital:
1.98% (344.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 352
AUDCAD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 336
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
AUDCAD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 227.60 USD
Schlechtester Trade: -1 974 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 561.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -532.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
noch 46 ...
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.

Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
Keine Bewertungen
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 12:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 12:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
