SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ICM TMT XAU AUD Mid Risk
Duong Xuan Dong

ICM TMT XAU AUD Mid Risk

Duong Xuan Dong
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
361
Negociações com lucro:
222 (61.49%)
Negociações com perda:
139 (38.50%)
Melhor negociação:
1 227.60 USD
Pior negociação:
-1 974.39 USD
Lucro bruto:
6 955.69 USD (81 020 pips)
Perda bruta:
-4 545.93 USD (49 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 561.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 561.00 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
42.88%
Depósito máximo carregado:
102.86%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
217 (60.11%)
Negociações curtas:
144 (39.89%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
6.68 USD
Lucro médio:
31.33 USD
Perda média:
-32.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-532.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 979.93 USD (3)
Crescimento mensal:
11.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 969.29 USD
Máximo:
1 979.93 USD (12.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.08% (1 979.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.98% (344.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 347
AUDCAD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 306
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 30K
AUDCAD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 227.60 USD
Pior negociação: -1 974 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 561.00 USD
Máxima perda consecutiva: -532.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
46 mais ...
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.

Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
Sem comentários
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 12:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 12:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
