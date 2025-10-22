- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
361
Negociações com lucro:
222 (61.49%)
Negociações com perda:
139 (38.50%)
Melhor negociação:
1 227.60 USD
Pior negociação:
-1 974.39 USD
Lucro bruto:
6 955.69 USD (81 020 pips)
Perda bruta:
-4 545.93 USD (49 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 561.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 561.00 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
42.88%
Depósito máximo carregado:
102.86%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
217 (60.11%)
Negociações curtas:
144 (39.89%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
6.68 USD
Lucro médio:
31.33 USD
Perda média:
-32.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-532.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 979.93 USD (3)
Crescimento mensal:
11.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 969.29 USD
Máximo:
1 979.93 USD (12.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.08% (1 979.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.98% (344.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|AUDCAD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|306
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|30K
|AUDCAD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 227.60 USD
Pior negociação: -1 974 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 561.00 USD
Máxima perda consecutiva: -532.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
46 mais ...
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.
Sem comentários
