СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ICM TMT XAU AUD Mid Risk
Duong Xuan Dong

ICM TMT XAU AUD Mid Risk

Duong Xuan Dong
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
220 (61.62%)
Убыточных трейдов:
137 (38.38%)
Лучший трейд:
1 227.60 USD
Худший трейд:
-1 974.39 USD
Общая прибыль:
6 881.62 USD (79 164 pips)
Общий убыток:
-4 541.45 USD (48 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 561.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 561.00 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
41.44%
Макс. загрузка депозита:
102.86%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
217 (60.78%)
Коротких трейдов:
140 (39.22%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
6.56 USD
Средняя прибыль:
31.28 USD
Средний убыток:
-33.15 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-532.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 979.93 USD (3)
Прирост в месяц:
9.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 969.29 USD
Максимальная:
1 979.93 USD (12.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.08% (1 979.93 USD)
По эквити:
1.98% (344.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 343
AUDCAD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
AUDCAD 306
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 29K
AUDCAD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 227.60 USD
Худший трейд: -1 974 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 561.00 USD
Макс. убыток в серии: -532.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
еще 46...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.

Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
Нет отзывов
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 12:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 12:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICM TMT XAU AUD Mid Risk
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
19K
USD
9
100%
357
61%
41%
1.51
6.56
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.