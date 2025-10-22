- Прирост
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
220 (61.62%)
Убыточных трейдов:
137 (38.38%)
Лучший трейд:
1 227.60 USD
Худший трейд:
-1 974.39 USD
Общая прибыль:
6 881.62 USD (79 164 pips)
Общий убыток:
-4 541.45 USD (48 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 561.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 561.00 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
41.44%
Макс. загрузка депозита:
102.86%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
217 (60.78%)
Коротких трейдов:
140 (39.22%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
6.56 USD
Средняя прибыль:
31.28 USD
Средний убыток:
-33.15 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-532.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 979.93 USD (3)
Прирост в месяц:
9.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 969.29 USD
Максимальная:
1 979.93 USD (12.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.08% (1 979.93 USD)
По эквити:
1.98% (344.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|343
|AUDCAD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|AUDCAD
|306
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|AUDCAD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 227.60 USD
Худший трейд: -1 974 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 561.00 USD
Макс. убыток в серии: -532.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.
Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
