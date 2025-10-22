SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ICM TMT XAU AUD Mid Risk
Duong Xuan Dong

ICM TMT XAU AUD Mid Risk

Duong Xuan Dong
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 15%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
361
Transacciones Rentables:
222 (61.49%)
Transacciones Irrentables:
139 (38.50%)
Mejor transacción:
1 227.60 USD
Peor transacción:
-1 974.39 USD
Beneficio Bruto:
6 955.69 USD (81 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 545.93 USD (49 218 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 561.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 561.00 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
42.88%
Carga máxima del depósito:
102.86%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
217 (60.11%)
Transacciones Cortas:
144 (39.89%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
6.68 USD
Beneficio medio:
31.33 USD
Pérdidas medias:
-32.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-532.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 979.93 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 969.29 USD
Máxima:
1 979.93 USD (12.08%)
Reducción relativa:
De balance:
12.08% (1 979.93 USD)
De fondos:
1.98% (344.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 347
AUDCAD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1K
AUDCAD 306
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 30K
AUDCAD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 227.60 USD
Peor transacción: -1 974 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 561.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -532.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
otros 46...
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.

Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
No hay comentarios
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 03:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 12:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 12:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
