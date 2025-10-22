- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
361
Transacciones Rentables:
222 (61.49%)
Transacciones Irrentables:
139 (38.50%)
Mejor transacción:
1 227.60 USD
Peor transacción:
-1 974.39 USD
Beneficio Bruto:
6 955.69 USD (81 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 545.93 USD (49 218 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 561.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 561.00 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
42.88%
Carga máxima del depósito:
102.86%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
217 (60.11%)
Transacciones Cortas:
144 (39.89%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
6.68 USD
Beneficio medio:
31.33 USD
Pérdidas medias:
-32.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-532.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 979.93 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 969.29 USD
Máxima:
1 979.93 USD (12.08%)
Reducción relativa:
De balance:
12.08% (1 979.93 USD)
De fondos:
1.98% (344.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|AUDCAD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.1K
|AUDCAD
|306
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|30K
|AUDCAD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 227.60 USD
Peor transacción: -1 974 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 561.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -532.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
otros 46...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This is the strategy about Gold AI auto trading, that brings stable income. Good money flow maker.
Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
Contact me at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
15%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
10
100%
361
61%
43%
1.53
6.68
USD
USD
12%
1:500