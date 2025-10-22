- 자본
- 축소
트레이드:
401
이익 거래:
250 (62.34%)
손실 거래:
151 (37.66%)
최고의 거래:
1 227.60 USD
최악의 거래:
-1 974.39 USD
총 수익:
7 390.13 USD (90 751 pips)
총 손실:
-4 731.81 USD (52 926 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 561.00 USD)
연속 최대 이익:
1 561.00 USD (16)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
102.86%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.34
롱(주식매수):
245 (61.10%)
숏(주식차입매도):
156 (38.90%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
6.63 USD
평균 이익:
29.56 USD
평균 손실:
-31.34 USD
연속 최대 손실:
9 (-532.74 USD)
연속 최대 손실:
-1 979.93 USD (3)
월별 성장률:
8.59%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 969.29 USD
최대한의:
1 979.93 USD (12.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.08% (1 979.93 USD)
자본금별:
8.19% (1 558.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|383
|AUDCAD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDCAD
|427
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|36K
|AUDCAD
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 227.60 USD
최악의 거래: -1 974 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 561.00 USD
연속 최대 손실: -532.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
TK XAU ÙA TMT
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
11
100%
401
62%
100%
1.56
6.63
USD
USD
12%
1:500