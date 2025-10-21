シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MASCOTAPRO8 CUPU
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 CUPU

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
40 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
861.84 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
907.30 USD (7 600 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
40 (907.30 USD)
最大連続利益:
907.30 USD (40)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
1.34%
最大入金額:
1.67%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
19 (47.50%)
短いトレード:
21 (52.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
22.68 USD
平均利益:
22.68 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
4.60% (24.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 907
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 7.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +861.84 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +907.30 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 より多く...
Autotrade just for Boss
レビューなし
2025.12.25 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
