Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
861.84 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
866.28 USD (3 520 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (866.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
866.28 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
288.76 USD
Profitto medio:
288.76 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
288.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|866
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +861.84 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +866.28 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
