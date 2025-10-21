信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MASCOTAPRO8 CUPU
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 CUPU

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 7%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
40
盈利交易:
40 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
861.84 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
907.30 USD (7 600 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
40 (907.30 USD)
最大连续盈利:
907.30 USD (40)
夏普比率:
0.16
交易活动:
1.34%
最大入金加载:
1.67%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
19 (47.50%)
短期交易:
21 (52.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
22.68 USD
平均利润:
22.68 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
4.60% (24.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 907
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +861.84 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +907.30 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Autotrade just for Boss
没有评论
2025.12.25 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MASCOTAPRO8 CUPU
每月35 USD
7%
0
0
USD
541
USD
10
100%
40
100%
1%
n/a
22.68
USD
5%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载