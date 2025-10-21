SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MASCOTAPRO8 CUPU
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 CUPU

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 7%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
40 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
861.84 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
907.30 USD (7 600 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (907.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
907.30 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
1.34%
Carga máxima del depósito:
1.67%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
19 (47.50%)
Transacciones Cortas:
21 (52.50%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
22.68 USD
Beneficio medio:
22.68 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
4.60% (24.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 907
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +861.84 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +907.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
otros 78...
Autotrade just for Boss
No hay comentarios
2025.12.25 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
