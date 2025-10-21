СигналыРазделы
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 CUPU

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 7%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
40 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
861.84 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
907.30 USD (7 600 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
40 (907.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
907.30 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
1.34%
Макс. загрузка депозита:
1.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
22.68 USD
Средняя прибыль:
22.68 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.60% (24.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 907
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +861.84 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +907.30 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
еще 78...
Autotrade just for Boss
Нет отзывов
2025.12.25 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MASCOTAPRO8 CUPU
35 USD в месяц
7%
0
0
USD
541
USD
10
100%
40
100%
1%
n/a
22.68
USD
5%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.