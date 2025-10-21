SignaleKategorien
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 CUPU

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
45 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
861.84 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
914.13 USD (8 280 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (914.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
914.13 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
1.34%
Max deposit load:
1.68%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
60 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
21 (46.67%)
Short-Positionen:
24 (53.33%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
20.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
4.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
4.60% (24.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 914
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +861.84 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +914.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
noch 78 ...
Autotrade just for Boss
Keine Bewertungen
2025.12.25 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.