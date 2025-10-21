- 성장
트레이드:
68
이익 거래:
67 (98.52%)
손실 거래:
1 (1.47%)
최고의 거래:
861.84 USD
최악의 거래:
-21.94 USD
총 수익:
993.84 USD (11 343 pips)
총 손실:
-21.94 USD (2 194 pips)
연속 최대 이익:
55 (929.64 USD)
연속 최대 이익:
929.64 USD (55)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
3.67%
최대 입금량:
52.17%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
44.30
롱(주식매수):
31 (45.59%)
숏(주식차입매도):
37 (54.41%)
수익 요인:
45.30
기대수익:
14.29 USD
평균 이익:
14.83 USD
평균 손실:
-21.94 USD
연속 최대 손실:
1 (-21.94 USD)
연속 최대 손실:
-21.94 USD (1)
월별 성장률:
14.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
21.94 USD (1.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.89% (21.94 USD)
자본금별:
25.43% (143.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|972
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +861.84 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 55
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +929.64 USD
연속 최대 손실: -21.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
