리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

CPTMarketsLtd-Live 0.00 × 2 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 20 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 5 VantageInternational-Live 4 0.00 × 5 Tickmill-Live09 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 5 HFMarketsSV-Live Server 4 0.00 × 10 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 4 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 1 AUSCommercial-Live 2 0.17 × 12 78 더...